Марат Балаев до сих пор не получил российский паспорт

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О. Фоменко: и.о. тренера «Краснодара»? Игроки всё знают, комментировать не буду

Семеня и Перкович победили на «Бриллиантовой лиге» в Дохе

Михайлов: сборная понравилась по настрою и самоотдаче, желаю и дальше так играть