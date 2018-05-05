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Марат Балаев до сих пор не получил российский паспорт
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Марат Балаев до сих пор не получил российский паспорт 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпион АСВ Марат Балаев подчеркнул, что до сих пор не получил российского гражданства, несмотря на то, что вопрос о выдаче российского паспорта бойцу был поднят ещё в 2016 году.
«Да, у меня до сих пор проблемы с паспортом. Никуда не могу выехать, ни для тренировок, ни для отдыха. В Абхазию могу, туда с южноосетинским паспортом пускают, он у меня есть. Но российского паспорта нет. Знаю, что президент Южной Осетии дал указание разобраться с моим паспортом. Это было в 2016 году», — сказал Балаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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