Волгоградские байкеры открыли мотосезон музыкой, шашлыком и стриптизом

Любители хрома, кожи и рёва моторов сегодня решили объединиться в одну компанию и показать себя людям во всей красе. Байкеры Волгограда устроили встречу, ознаменовавшую официальное открытие мотосезона.

Байкеры разогреваются общением после долгой зимы

Встреча железных всадников началась в 11 часов утра на парковке возле «Европы Сити Молл». Все желающие могли разглядеть десятки разновидностей мототехники от спортивных моделей до тяжеловесов.

Мотоциклы выстроились в ровную шеренгу

Подобные открытия мотосезонов для большинства байкеров — отличный повод совместить сразу несколько вещей: отдохнуть от трудовых будней, встретить знакомых после долгой зимы, пообщаться с единомышленниками и насладиться зрелищным шоу.

— Катаюсь недавно, всего три года, — рассказал Руслан Авдеев V1.ru . — Купив байк, я обрел свободу. Кстати, сел на байк — ушла жена. Много что мне нравится в этом увлечении. Особенно люблю, когда закат, а я еду один или с друзьями, чувствую запах раскаленного асфальта после знойного дня.

Под динамичную музыку перед байкерами и зрителями выступили трюкачи на мотоциклах и квадроциклах. Водители удивили не только мастерством управления, но и эффектным рычанием моторов, клубами дыма и черными узорами на асфальте.

Квадроциклисты создали запах жжёной резины

Разбавили выступление реконструкторы военно-исторического клуба «Шатун». Битву на саблях продемонстрировали мужчины в образе казаков семнадцатого века. Следом за ними сразились два бойца, облачившись в русского и нормандского воинов. В опасном поединке победил русский. На иной исход финала зрители и не рассчитывали. После импровизированного боя мужчины моментально стали героями фотосессий. Своими впечатлениями от битвы поделился с V1.ru «нормандец».

В битве победу одержал русский воин

— На мне форма воина Западной Европы образца 11-го века, — рассказал представитель клуба «Шатун» Денис Чеченев. — Весит он вместе со шлемом около 15 килограммов. Очень рад, что многие люди подходят, интересуются, фотографируются. Это здорово.

Байкеры дружат с сотрудниками ГИБДД

Курс на Мамаев курган

Быть долгое время на одном месте не в духе байкеров. Поэтому они решили переместиться на главную высоту России. В 14:30 около трёхсот мотолюбителей прибыли на Мамаев курган. Там их встречал настоятель храма Всех Святых отец Георгий со святой водой и короткой проповедью, отметив неожиданно поднявшийся ветер, который принёс приятную прохладу.

— Эту прохладу как будто послали вам души павших в Великой Отечественной войне солдат, — сказал настоятель храма. — Посмотрите какая сегодня погода. Вы — достойные продолжатели своих дедов и прадедов, которые сохранили мир на этой земле. Я желаю вам двигаться дальше с верой и правдой.

Перед тем, как вновь отправиться в путь, отец Георгий освятил святой водой всех желающих байкеров и их «железных коней».

Быть освящённым святой водой хотели почти все байкеры

Опасность передвижения на двухколесном транспорте за долгие годы езды осознал байкер Максим Любишкин.

Максим трудится на заводе руководителем отдела качества

— Это мой 18-й мотосезон, — говорит Максим. — На байке я с 16 лет. Сейчас понимаю, что с каждым годом все меньше страсти. Осознаю, что это действительно опасно. Больше думаю о том, что меня ждут дома. К тому же сейчас растут финансовые расходы, и на байк довольно много денег уходит. Он не уступает в обслуживании хорошей иномарки. Каждый год перед тем, как выехать из гаража, требуется вложить около тридцати тысяч рублей.

Еще один марш-бросок до полноценного отдыха

Далее байкеры, распугавшие вальяжно отдыхавших на Мамаевом кургане людей, отправились на территорию хлебозавода. Путь пролегал через улицу 7-ю Гвардейскую по Первой Продольной магистрали. Там участников открытия мотосезона организаторы встречали с прохладительными напитками, шашлыком и рок-музыкой. Для гостей играла волгоградская хэви-метал группа «Аида».

Байкеры устроили перерыв для себя и своих «железных коней»

Рок-концерт открыла группа «Аида»

— Шашлык вкусный и цены вполне демократичные, — делится впечатлениями байкер Андрей. — В прошлом году мы на «Бакалде» собирались. По уровню организации всё было так же достойно. Разве что места перед сценой для зрителей было поменьше, чем в этот раз. Люди уже разбились на кучки и их сейчас не так много, как на Мамаевом кургане. Может, подтянутся чуть позже.

В 16 часов было ещё не многолюдно

К вечеру байкеры уже смогли себе позволить отдохнуть от «лошадок». Мужчины и девушки предпочли общение друг с другом под пенные напитки и ароматный шашлык. Выдалась свободная минута и у президента клуба «Ночные Волки. Сталинград».

Евгений Носачёв проделал большую работу, чтобы организовать открытие мотосезона

— Довольно непросто организовать такое масштабное мероприятие, — рассказал V1.ru Евгений Носачев. — Нужно пройти несколько согласований с администрацией города, гипермаркета, ГАИ и другими структурами. Все же нам это удалось. Просили не задирать цены на шашлык и напитки, чтобы не пришлось ехать куда-то еще. Сейчас все только разогреваются. Ребята разбились на группы, хотят пообщаться, а ближе к вечеру снова соберутся на площадке.

Редкий для Волгограда байк Honda GoldWing

Евгений Носачёв рассказал о притягивающем внимание Honda GoldWing. В байкерской среде этот тяжеловес называют «галда». Многие прохожие удивляются, почему у водителей этих байков на голове вместо шлема обычные кепки.

— У этих моделей отличная ветрозащита. Часто можно увидеть, что за рулем сидит человек в шортах, шлёпках, футболке и кепке, которая не слетает даже при езде 12 километров в час. На других байках чтобы кепка держалась — ее нужно скотчем привязывать. У «голдвинга» ветрозащитное стекло спроектировано так, будто ты в облачке сидишь. В области головы даже жарко. У него даже печка есть, сиденье и ручки с подогревом. Если дождь идет, то ты сухой сидишь. Вообще, он тяжеленный. У «галды» задний ход есть. Если в ямку попал, другой байк весом в 200 килограммов я вручную спокойно выкачу, а такого гиганта не осилить. Но стоит ему тронуться, он становится как велосипед. Очень удобно, что есть бардачки. Не по карманам на молниях роешься, которые имеют особенность затягиваться, а всё необходимое — деньги, документы — всегда под рукой. На пассажирском сиденье сидишь, как в кресле. Есть музыка, круиз-контроль. В общем, это такой «пароход» для дальних поездок. В городе на нём не наездишься, в пробках всех простоишь. Но он в тоже время скоростной. 150 километров в час спокойно выдаёт.

Доброжелательные и общительные байкеры рады встрече с V1.ru Обещанное эротическое шоу на радость настоящим мужчинам ближе к вечеру состоялось. С каждым часом мероприятие становилось всё более зрелищным. С открывшимся мотосезоном байкеров поздравили восемь рок-групп. Со сцены они исполнили свои лучшие песни.

Мероприятию рады и те, кто не на байках