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Австриец Зальчер стал победителем скоростного восхождения на Эльбрус
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Австриец Зальчер стал победителем скоростного восхождения на Эльбрус 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Австриец Доминик Зальчер стал победителем скоростного восхождения на Эльбрус в рамках международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018 в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор фестиваля Евгений Колчанов.
Время победителя — 3 часа 29 минут 36 секунд. Вторым стал представитель Казахстана Шынгыс Байкашев из (3:38.50), третьим — россиянин Виталий Шкель (3:39.00). У женщин первые три места заняли россиянки: лучшей стала Оксана Стефанишина (4:35.24), на втором — Елена Рухляда (4:41.16), на третьем — Надежда Ермакова (4:51.31).
Дистанция маршрута поляна Азау — западная вершина Эльбруса — поляна Азау составляет 28 км с набором высоты более 3,3 тыс. м. В понедельник организаторы фестиваля изменили маршрут скоростного восхождения на Эльбрус из-за ухудшившейся погоды. Участники развернулись с седловины горы и финишировали в районе «Бочки». В забеге приняли участие более 270 спортсменов-экстремалов из 22 стран мира.
В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников, ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира. Основное событие фестиваля — забег на западную вершину Эльбруса. ТАСС — информационный партнер фестиваля.
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