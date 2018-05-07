Ещё
Более 270 спортсменов-экстремалов совершат скоростное восхождение на Эльбрус
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 270 спортсменов-экстремалов совершат скоростное восхождение на Эльбрус 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Дан старт скоростному восхождению на западную вершину Эльбруса (высота над уровнем моря 5 тыс. 642 метров) в рамках Х юбилейного международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018, в котором принимают участие более 270 человек из 22 стран мира. Длина трассы составляет 3,9 тыс. метров с перепадом высоты в несколько тысяч метров. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор фестиваля Евгений Колчанов.
"В 06:30 мск дан старт скоростного восхождения на западную вершину Эльбруса SkyMarathon — Mt Elbrus. Это первый этап кубка России по скайраннингу. С поляны Азау (высота над уровнем моря 2 тыс. 350 метров) побежали 83 человека среди которых 23 девушки. В 07:00 мск еще 193 человека стартовали с «Бочек» (высота над уровнем моря 3 тыс. 780 метров) в рамках чемпионата Кабардино-Балкарии по скайраннингу", — сказал Колчанов.
Он отметил, что погода в районе проведения соревнований хорошая. «Погода позволяет сделать скоростное восхождение до вершины. Будет попытка поставить рекорд у мужчин и женщин „вверх-вниз“ на Эльбрус, на который настроены россияне Виталий Шкель и Оксана Стефанишина», — добавил собеседник агентства.
В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: ему удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд.
В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников, ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира. Основное событие чемпионата — забег на западную вершину Эльбруса. ТАСС — информационный партнер фестиваля.
ТАСС: последние новости
Бывший вратарь сборной России по футболу Филимонов завершит карьеру 27 мая Россиянка Колобова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Дубае Футболист "Спартака" Промес заявил, что для него важно стать лучшим бомбардиром РФПЛ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера72
«Изменщицу» Медведеву гонят из России16
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой123
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки1
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой162
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение