Более 270 спортсменов-экстремалов совершат скоростное восхождение на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 7 мая. / ТАСС /. Дан старт скоростному восхождению на западную вершину Эльбруса (высота над уровнем моря 5 тыс. 642 метров) в рамках Х юбилейного международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018, в котором принимают участие более 270 человек из 22 стран мира. Длина трассы составляет 3,9 тыс. метров с перепадом высоты в несколько тысяч метров. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор фестиваля Евгений Колчанов.

"В 06:30 мск дан старт скоростного восхождения на западную вершину Эльбруса SkyMarathon — Mt Elbrus. Это первый этап кубка России по скайраннингу. С поляны Азау (высота над уровнем моря 2 тыс. 350 метров) побежали 83 человека среди которых 23 девушки. В 07:00 мск еще 193 человека стартовали с «Бочек» (высота над уровнем моря 3 тыс. 780 метров) в рамках чемпионата Кабардино-Балкарии по скайраннингу", — сказал Колчанов.

Он отметил, что погода в районе проведения соревнований хорошая. «Погода позволяет сделать скоростное восхождение до вершины. Будет попытка поставить рекорд у мужчин и женщин „вверх-вниз“ на Эльбрус, на который настроены россияне Виталий Шкель и Оксана Стефанишина», — добавил собеседник агентства.

В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: ему удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников, ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира. Основное событие чемпионата — забег на западную вершину Эльбруса. ТАСС — информационный партнер фестиваля.