Более 400 человек из 22 стран мира приняли участие в забеге на Эльбрусе

ПОЛЯНА АЗАУ /Кабардино-Балкария/, 5 мая. / ТАСС /. Более 400 спортсменов-экстремалов из 22 стран мира стали участниками забега в дисциплине «Вертикальный километр» на Эльбрусе в рамках Х юбилейного международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018 в Приэльбрусье. Лидеры преодолели дистанцию от поляны Азау (2 тыс. 450 метров над уровнем моря) до станции «Мир» (3 тыс. 450 метров над уровнем моря) менее чем за 50 минут. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор фестиваля Евгений Колчанов.

"В гонке «Вертикальный километр», проводимой в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race — 2018, приняли участие 420 бегунов из 22 стран мира. Лидер среди мужчин прошел трассу длиной 3 тыс. 900 метров с перепадом высоты в один километр за 45 минут 31 секунду, а среди женщин — за 56 минут 27 секунд. В этом году рекордов нет", — сказал Колчанов.

Первым дистанцию среди мужчин преодолел россиянин Алексей Пагнуев, среди женщин первой финишировала также представительница России Елена Кравченко

5 мая на Поляне Азау состоится торжественное открытие фестиваля Red Fox Elbrus Race — 2018, на церемонии наградят победителей Elbrus Ski Monsters Expedition Race и Vertical Kilometer-Mt Elbrus.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 опытных скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски— альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира. Основным событием чемпионата станет забег на западную вершину Эльбруса.

В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Прежний рекорд был установлен россиянином Виталием Шкелем. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 28 минут. ТАСС является информационным партнером фестиваля.