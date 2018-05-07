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Маршрут восхождения на Эльбрус изменили из-за погодных условий
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Маршрут восхождения на Эльбрус изменили из-за погодных условий 

ТАСС 1 час назад
Фото: Диалог
НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018 изменили маршрут скоростного восхождения на Эльбрус из-за ухудшившейся погоды, сообщил ТАСС в понедельник директор фестиваля Евгений Колчанов.
Ранее предполагалось, что участники забега поднимутся на западную вершину Эльбруса (высота над уровнем моря 5 тыс. 642 м), старт был дан в 6:00 мск. Длина трассы превышает 3,9 км, перепад высоты равен нескольким тысячам метров.
"На Эльбрусе резко ухудшилась погода, и в целях обеспечения безопасности участников и организаторов забега принято решение развернуть забег в районе седловины Эльбруса. Финишировать будут в районе Бочек", — сказал Колчанов.
По его словам, на Эльбрусе поднялся сильный ветер, идет снег и плохая видимость.
В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников, ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира. Основное событие фестиваля — забег на западную вершину Эльбруса. ТАСС — информационный партнер фестиваля.
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