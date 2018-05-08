Победитель скоростного восхождения на Эльбрус считает, что побитию рекорда помешала погода

ПОЛЯНА АЗАУ, 8 мая. /Корр. ТАСС Асият Гериева /. Резко ухудшившаяся погода на Эльбрусе помешала установить рекорд скоростного восхождения на гору, у участников международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018 были реальные шансы на это достижение. Такое мнение высказал победитель восхождения австриец Доминик Зальчер на пресс-конференции, организованной ТАСС во вторник в рамках фестиваля.

В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: ему удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. В нынешнем году дистанция маршрута поляна Азау — западная вершина Эльбруса (высота над уровнем моря 5 тыс. 642 м) — поляна Азау составила 28 км с набором высоты более 3,3 тыс. м. Организаторы фестиваля изменили маршрут скоростного восхождения на Эльбрус из-за ухудшившейся погоды: участники развернулись с седловины горы и финишировали в районе «Бочки», в забеге приняли участие более 270 спортсменов-экстремалов из 22 стран мира.

"Я на Эльбрус приехал впервые, а к участию в забеге готовился целый год. Было, конечно, обидно, когда меня развернули с седловины горы, потому что я понимал, что способен побить прошлогодний рекорд. Но, тем не менее, это очень хороший опыт, и рад, что смог принять участие в забеге, постараюсь вернуться сюда еще раз", — сказал победитель скоростного восхождения на Эльбрус австриец Доминик Зальчер. Он также отметил свое участие в фестивале как высшее достижение в своей карьере.

Его поддержала победительница среди женщин россиянка Оксана Стефанишина, которая принимала участие в забеге не первый год. «Я в этом году хотела идти на рекорд и чувствовала, что смогу, но вершина была закрыта и пришлось развернуться обратно. Выступлением своим все равно довольна и, конечно же, приеду сюда еще не один раз», — сказала Стефанишина.

Забег на вершину Эльбруса состоялся в понедельник. Время победителя Зальчера — 3 часа 29 минут 36 секунд. Вторым стал представитель Казахстана Шынгыс Байкашев (3:38.50), третьим — россиянин Виталий Шкель (3:39.00). У женщин первые три места заняли россиянки: лучшей стала Оксана Стефанишина (4:35.24), на втором месте место Елена Рухляда (4:41.16), на третьем — Надежда Ермакова (4:51.31).

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников, ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира. ТАСС — информационный партнер фестиваля.