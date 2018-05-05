Мартиросян опасен, вспомните Бастера Дагласа — тренер Головкина

Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) представляет серьёзную опасность для Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), поскольку никто не ждёт его победы, а пример Джеймса «Бастера» Дагласа, который в 1990-м году, будучи беспросветным андердогом, сенсационно нокаутировал Майка Тайсона , подтверждает это куда лучше любых слов. В этом уверен тренер Головкина Абель Санчес.

Напомним, что пробовать шокировать боксёрский мир Мартиросян будет уже ближайшей ночью в Карсоне (США).

«На Ванесе не лежит никакого давления, потому что никто не ждёт его победы. А когда талантливый парень ничем не обременён, он становится особо опасен, — подчёркивает Абель. — У него точно такой же шанс, какой был у Бастера Дагласа, когда тот бился с Тайсоном. Никто и ничего от него не ждал, но вспомните, что он сделал».

«Однако, мы готовим наших ребят, чтобы они выходили на ринг в лучшем своём состоянии, независимо от того, с кем предстоит драться. Геннадий знает Ванеса с Олимпиады-2004 и понимает, что должен быть готов. Ванес воодушевлён этим шансом, и Геннадий знает, что ему нужно сделать», — заверил Санчес.

Я тебя слепила из того, что было — представление боя Головкин-Мартиросян от vRINGe

По материалам BoxingScene

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