Прогнозы и ставки на футбол 5 мая

«Спартак» — «Ростов» Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 29 тур «Красно-белые» переиграв в 28-м туре российского первенства «Амкар» в Перми (2:0), прервали серию их 2-х поражений подряд. На данный момент «Спартак» занимает 2-ю строку и отстает от первого «Локомотива» на 4-е очка. В случае победы «железнодорожников» он потеряет шансы побороться за золотые медали чемпионата.

«Народная команда» опережает своих преследователей на 1 и 3 балла соответственно. И для того чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов команда Карреры должна в этой игре брать 3-и пункта.

«Комбайнёры» имеют 3-матчевую серию без поражений, набрав в этих матчах 7-мь баллов. На своей арене обыграли со счетом 2:0 «СКА-Хабаровск» и «Тосно». В гостях поделили очки с «Рубином» — 1:1.

За 2-а тура до конца чемпионата «жёлто-синие» находятся на 12-м месте. Они опережают 13-й «Амкар» только на 3-и пункта.

«Спартаку» по сила выиграть 2-а оставшихся домашних матча и как минимум остаться в топ-3, а «Ростов», скорее всего, все свои вопросы решит в последнем туре в игре с «Уралом»

Ставка: победа «Спартака» за 1,60.

«Шахтер» — «Заря» Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 30 тур «Горнякам» для того чтобы оформить чемпионство с оставшихся 3-х поединках будет достаточно набрать 4-е очка. «Шахтер» на данный момент опережает киевское «Динамо» на 2-а пункта, но имеет на одну игру меньше.

В финальной стадии первенства подопечные Фонсеки смогли одержать 6-мь побед в 7-ми матчах. Проиграли в одной встрече («Динамо Киев» — 0:1) и пропустили всего 3-и мяча.

«Чёрно-белые» ведут борьбу с полтавской «Ворсклой» за 3-ю строку, которая позволит напрямую попасть в группу Лиги Европы. После 29-ти поединков соперников разделяет всего лишь один пункт.

Переиграв дома в 28-м туре «Мариуполь» со счетом 3:1, луганчане прервали серию из поражений, которая составляла 3-и игры кряду. В крайнем игровом дне «Заря» также одержала викторию над «Вересом» (1:0) на своей арене.

«Шахтеру» предстоит через 4-е дня играть в финале Кубка Украины. Не исключено, что «горняки» могут отыграть в неполную силу. Поэтому поставим на «Зарю» с форой (+2,5) за 1,53.

Ставка: победа «Зари» с форой (+2,5) за 1,53.

«Боруссия» Д — «Майнц»Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур «Шмелям» для попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон в оставшихся 2-х поединках будет достаточно набрать 3-и очка.

И т.к. в заключительном туре их ждет выездная игра против «Хоффенхайма», подопечные Штёгера будут решать свои вопросы в предстоящем поединке.

«Майнц» опережает «Вольфсбург» (зона переходных матчей) на 3-и очка и «Гамбург» (прямой вылет) на 5-ть. В 34-м туре «карнавальщики» буду принимать «Вердер», который решил свои задачи на сезон. Поэтому, вопрос сохранения прописки они отложат на последнюю игру чемпионата.

В этой игре хорошей ставкой будет победа «Боруссии» с форой (-1).

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1,51.

Общий коэффициент — 3,70.