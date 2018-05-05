Бышовец: сегодня «Локомотив» должен стать чемпионом России 

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 5 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнётся в 16:30 по московскому времени. «Сегодня у „Локомотива“ есть все шансы, чтобы стать чемпионом. Нужно абстрагироваться от важности этого матча и показать свой футбол — надёжность и собранность в обороне, а также грамотная атака. Не думаю, что мы увидим сегодня открытый футбол в исполнение „Локо“.
Для „Зенита“ игра не менее важна, ведь задачи с игроков и главного тренера никто не снимал. Скажется отсутствие Ивановича, для петербуржцев это ощутимая потеря. Несмотря на то, что ничейный результат также устраивает „Локомотив“, я склоняюсь к победе „железнодорожников“. Сегодня „Локомотив“ должен стать чемпионом России», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.