Гвардиола, Клопп и еще четыре специалиста номинированы на тренера года в АПЛ

Шесть специалистов были номинированы на звание тренера года в АПЛ. Отметим, что среди них нет главного тренера « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью.

Номинанты:

Who gets your vote for Barclays Manager of the Season? Take a look at the six nominees and vote at: https://t.co/QBlhphlXBw And check out our Game Changing 12th Player report now: https://t.co/y7cmxFIDNR pic.twitter.com/mrXDPTkCdP

— Barclays Football (@BarclaysFooty) 5 мая 2018 г.