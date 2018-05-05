Глава ПФЛ о матче «Волга» — «Нефтехимик»: «Лига предпримет действия, если будут основания»

Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что пока лига не имеет оснований для официальных комментариев на тему странного характера матча 22-го тура зоны «Урал-Приволжье» между ульяновской «Волгой» и «Нефтехимиком».

Ранее некоммерческая организация Federbet, фиксирующая договорные матчи, сообщила о подозрительных ставках на этот поединок. Сразу после стартового свистка арбитра на победу «Нефтехимика» можно было поставить по коэффициенту 2.56. Но за три минуты коэффициент на успех гостей упал до 1.49, после чего букмекер снял матч с линии. Встреча завершилась победой клуба из Нижнекамска со счетом 2:0, причем все подозрительные ставки сыграли.

— Эта новость появилась только что. Как, по-вашему, ПФЛ могла успеть на это отреагировать? Все, что я могу сейчас сказать: лига осуществит все необходимые действия, если для этого будут определенные основания, — сказал Соколов. ( Филипп ПАПЕНКОВ

Матч «Волга» — «Нефтехимик» мог быть договорным?