Матч «Волга» — «Нефтехимик» мог быть договорным?

На матче 22-го тура ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» между «Волгой» и «Нефтехимиком» (0:2) были зафиксированы подозрительные ставки. Как сообщил глава некоммерческой организации Federbet Франческо Бранка, матч мог быть договорным.

"Крупный «договорняк». Просто смешные коэффициенты", — цитирует «Рейтинг Букмекеров» Бранку.

Сразу после стартового свистка арбитра на победу «Нефтехимика» можно было поставить по коэффициенту 2,56. Но за три минуты коэффициент на успех гостей упал до 1,49, после чего букмекер снял матч с линии.