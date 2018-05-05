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Матч «Волга» — «Нефтехимик» мог быть договорным?
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Матч «Волга» — «Нефтехимик» мог быть договорным? 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
На матче 22-го тура ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» между «Волгой» и «Нефтехимиком» (0:2) были зафиксированы подозрительные ставки. Как сообщил глава некоммерческой организации Federbet Франческо Бранка, матч мог быть договорным.
"Крупный «договорняк». Просто смешные коэффициенты", — цитирует «Рейтинг Букмекеров» Бранку.
Сразу после стартового свистка арбитра на победу «Нефтехимика» можно было поставить по коэффициенту 2,56. Но за три минуты коэффициент на успех гостей упал до 1,49, после чего букмекер снял матч с линии.
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