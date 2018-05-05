Ещё
Кубок чемпионата мира представили на набережной Оби в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубок чемпионата мира представили на набережной Оби в Новосибирске 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Официальный кубок чемпионата мира, который в пятницу самолетом прибыл в Новосибирск из Владивостока, в субботу представили горожанам и установили в шатре на Михайловской набережной Оби для фотографирования, информирует "РИА Новости".
Тур кубка мира по разным странам стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года официальный кубок находится в международном путешествии. В рамках глобального тура трофей уже посетил страны, впервые в истории принимающих у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран ближнего зарубежья. Увидеть знаменитую статуэтку смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Таджикистане.
В торжественной церемонии приветствия официального кубка на Михайловской набережной приняли участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, официальные представители системы Coca-Cola в России и Международной федерации футбола (ФИФА), а также посол чемпионата мира по футболу Алексей Смертин.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Локомотив" – "Зенит": онлайн трансляция – в 16.30 Крауч намерен уйти из "Стоук Сити" в случае вылета команды из премьер-лиги "Марсель" предупрежден о возможном нарушении финансового fair-play
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство40
Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради Украины19
Боец MMA получил жуткую травму во время боя5
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания3
Медведева может покинуть Россию92
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение