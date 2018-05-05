Кубок чемпионата мира представили на набережной Оби в Новосибирске

Официальный кубок чемпионата мира, который в пятницу самолетом прибыл в Новосибирск из Владивостока, в субботу представили горожанам и установили в шатре на Михайловской набережной Оби для фотографирования, информирует "РИА Новости"

Тур кубка мира по разным странам стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года официальный кубок находится в международном путешествии. В рамках глобального тура трофей уже посетил страны, впервые в истории принимающих у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран ближнего зарубежья. Увидеть знаменитую статуэтку смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Таджикистане.