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«Бавария» обыграла «Кёльн», «Боруссия» Д проиграла «Майнцу»
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«Бавария» обыграла «Кёльн», «Боруссия» Д проиграла «Майнцу» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Бавария» победила «Кёльн» в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник мюнхенского клуба Никлас Зюле, забивший в свои ворота на 30-й минуте. Полузащитник Хамес Родригес сравнял счёт в начале второго тайма. Вперёд «Баварию» вывел гол польского форварда Роберта Левандовски. Точку в матче поставил хавбек Корентин Толиссо.
В других поединках 33-го тура дортмундская «Боруссия» на своём поле уступила «Майнцу» (1:2), мёнхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург» (3:1), «Шальке-04» на выезде победил «Аугсбург» (2:1), «Хоффенхайм» в гостях проиграл «Штутгарту» (0:2), «РБ Лейпциг» на своём поле разгромил «Вольфсбург» (4:1), «Вердер» дома сыграл вничью с «Байером» (0:0), «Айнтрахт» на домашнем поле крупно обыграл «Гамбург» (3:0), а «Герта» в выездном матче потерпела поражение от «Ганновера-96» (1:3).
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