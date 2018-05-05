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Ганчаренко: «У ЦСКА железный характер, команда ненавидит проигрывать»
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Ганчаренко: «У ЦСКА железный характер, команда ненавидит проигрывать» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в преддверии игры с тульским «Арсеналом» дал интервью клубной пресс-службе.
— Сложно было после игры с подопечными Арсена Венгера выступать в Уфе, учитывая, что перерыв между матчами составил менее трёх суток?
— Нужно было правильно к этому подойти, и нам это удалось. Команда умеет быстро забывать предыдущий матч и смотрит только вперёд.
— Очень эмоциональным получился матч с «Краснодаром». Пропустив в начале второго тайма, «армейцы» сумели перевернуть ход игры, и в итоге добились победы.
— У нашей команды железный характер. Она ненавидит проигрывать, и с этим чувством выходит на футбольное поле. Приведу такой пример. В конце игры с «Краснодаром» Марио Фернандес выглядел очень уставшим, его взгляд говорил обо всём без лишних слов. Я сказал ему: «Марио, три замены уже сделаны. Видишь, Витиньо бегает с перевязанной головой? ». Футболист ничего не сказал и продолжил игру. Это и есть характер, который помогает ЦСКА вытаскивать сложнейшие матчи.
Матч ЦСКА — «Арсенал» Тула состоится 6 мая в 19:00 по московскому времени.
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