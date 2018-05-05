Бранислав Иванович: «Верю, Россия выйдет из группы на ЧМ. Конечно, без удачи здесь не обойтись»

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович в интервью RT выразил мнение, что команда России сможет выйти из группы на чемпионате мира. Однако, по его словам, без удачи не обойтись.

— Перед сборной России стоит задача пробиться хотя бы в 1/8 финала. Будет ли иной результат считаться провалом?

— Я уверен, что этого не случится. Чемпионат мира — особенное событие в жизни любого футболиста. Он отличается от других соревнований тем, что здесь нечего терять, поэтому можно играть без оглядки и с душой на протяжении всего группового этапа. Конечно, без удачи здесь не обойтись, чего я и желаю сборной России. Я верю, что она покажет требуемый результат.

— Эксперты и болельщики не столь оптимистичны. Несколько лет в команду верили больше, да и результаты её были выше. Можно ли сказать, что на сборной России негативно сказалась смена поколений?

— Я не люблю говорить о возрасте, потому что за сборную должны играть лучшие футболисты страны, и неважно, 20 им лет, 30 или 40. Все зависит от позиции и от самого человека. Например, чем старше защитник, тем у него больше опыта. Я сам делал намного больше ошибок, когда был молод. У нападающих всё по-другому. Конечно, если появляется молодой игрок, который в перспективе может стать лучшим, у него должна быть возможность проводить на поле больше времени, чем у возрастного партнера. Но для этого ему нужно много работать, ведь шанс играть за сборную нужно заслужить.