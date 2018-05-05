Динияр Билялетдинов: Не вижу, чем «Зенит» может быть сильнее «Локомотива»

Дважды Манчини еще не обыгрывали: почему «Локо» будет трудно выиграть у «Зенита»

«При своих трибунах, думаю, «Локо» покажет интересный футбол. Все будет зависеть от реализации моментов. Не вижу, чем «Зенит» может быть сильнее «Локомотива», если честно. Просто нужно реализовать свое. Думаю, с разницей в один мяч «Локо» победит. Возможно, в последних матчах сказывается нервозность. Последний шаг — он самый трудный, ответственный. Пока его не удалось совершить. Но я не верю, что такой запас очковый будет растрачен.