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Динияр Билялетдинов: Не вижу, чем «Зенит» может быть сильнее «Локомотива»
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Динияр Билялетдинов: Не вижу, чем «Зенит» может быть сильнее «Локомотива» 

Советский спорт 34 минуты назад
Фото: Советский спорт
Дважды Манчини еще не обыгрывали: почему «Локо» будет трудно выиграть у «Зенита»
«При своих трибунах, думаю, «Локо» покажет интересный футбол. Все будет зависеть от реализации моментов. Не вижу, чем «Зенит» может быть сильнее «Локомотива», если честно. Просто нужно реализовать свое. Думаю, с разницей в один мяч «Локо» победит. Возможно, в последних матчах сказывается нервозность. Последний шаг — он самый трудный, ответственный. Пока его не удалось совершить. Но я не верю, что такой запас очковый будет растрачен.
Продление контракта Семиным? Не думаю, что Юрий Палыч думает сейчас о контракте. Он думает только о футбольных делах, особенно накануне двух важнейших матчей. Сейчас для него, уверен, все вопросы кроме чисто игровых отошли на второй план», — приводит слова Билялетдинова Sport24.
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