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Власти Парижа намерены заменить подиум-гёрлз на веломногодневке «Тур де Франс» молодыми спортсменами
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Власти Парижа намерены заменить подиум-гёрлз на веломногодневке «Тур де Франс» молодыми спортсменами 

RT на русском 26 минут назад
Городской совета Парижа проголосовал против присутствия подиум-гёрлз на награждениях победителей и призёром веломногодневки «Тур де Франс».
Об этом сообщает 24heures.
Отмечается, что власти столицы Франции хотят, чтобы вместо девушек в церемониях участвовали молодые талантливыми спортсменами.
«Подиум-гёрлз — признак долговременного сексисткого стереотипа, который мы не хотим видеть в 2018 году», — казала член городского совета Фадиха Мехал.
Она заявил, что в настоящее время неприемлимо ассоциировать женщин с красивыми, но глупыми девушками.
Ранее сообщалось, что россиянин Воробьёв стал победителем пролога веломногодневки «Пять колец Москвы».
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