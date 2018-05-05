Власти Парижа намерены заменить подиум-гёрлз на веломногодневке «Тур де Франс» молодыми спортсменами

Городской совета Парижа проголосовал против присутствия подиум-гёрлз на награждениях победителей и призёром веломногодневки «Тур де Франс».

Об этом сообщает 24heures.

Отмечается, что власти столицы Франции хотят, чтобы вместо девушек в церемониях участвовали молодые талантливыми спортсменами.

«Подиум-гёрлз — признак долговременного сексисткого стереотипа, который мы не хотим видеть в 2018 году», — казала член городского совета Фадиха Мехал.

Она заявил, что в настоящее время неприемлимо ассоциировать женщин с красивыми, но глупыми девушками.

Ранее сообщалось, что россиянин Воробьёв стал победителем пролога веломногодневки «Пять колец Москвы».