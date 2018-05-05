«Марсель» в мае обсудит с УЕФА санкции за нарушение финансового fair play

Руководство французского «Марселя» в мае проведет встречу с представителями инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов, чтобы обсудить санкции за нарушение правил финансового fair play, сообщает L'Équipe.

"Марсель" не соответствует критериям УЕФА по дефициту бюджета (не более 30 миллионов евро за последние три сезона). Клуб превысит лимит менее чем на 10 миллионов и поэтому попытается достичь соглашения с УЕФА.

Ожидается, что встреча представителей УЕФА и «Марселя» состоится после финала Лиги Европы, который пройдет 16 мая.