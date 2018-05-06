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Роналду не вышел на второй тайм матча «Реала» с «Барселоной» из-за повреждения
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Роналду не вышел на второй тайм матча «Реала» с «Барселоной» из-за повреждения 

Чемпионат.com 32 минуты назад
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает на своём поле «Реал». Встреча проходит на стадионе «Камп Ноу» в эти минуты.
Нападающий гостей Криштиану Роналду был заменён в перерыве матча из-за повреждения. По данным испанских СМИ, травму португалец получил на 14-й минуте, когда забил свой гол в ворота соперника. Футболист мог пострадать в столкновении с защитником Херардом Пике в тот момент, когда бил по воротам.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».
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