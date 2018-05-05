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Еськов лучше Чакыра и Скомины. Пенальти в ворота «Краснодара» назначен верно
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Еськов лучше Чакыра и Скомины. Пенальти в ворота «Краснодара» назначен верно 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
На 90+2-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» — «Краснодар» (0:1) правильно поступил арбитр Алексей Еськов, назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде полузащитник «быков» Газинский в своей штрафной площади рукой остановил мяч, посланный Кабутовым.
В отличие от коллег Джюнейта Чакыра и Дамира Скомины, допускавших серьезные ошибки в играх Лиги чемпионов, Еськов (возможно, с помощью второго ассистента Николая Еремина) заметил, что левая рука Газинского находилась в неестественном положении — была отставлена в сторону. В такой ситуации судья был обязан наказать «Краснодар» 11-метровым ударом, что рефери и сделал. (Александр БОБРОВ)
СКА-Хабаровск — Краснодар
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