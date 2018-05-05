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«Барса» может заплатить 50 млн евро за 17-летнего Ноунейма. Серьезно?
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«Барса» может заплатить 50 млн евро за 17-летнего Ноунейма. Серьезно? 

SPORT24.ru 21 минуту назад
Фото: SPORT24.ru
17-летний нападающий «Сантоса» Родриго Силва де Гоис может стать следующим игроком после Неймара, проследовавшим по маршруту «Сантос» — «Барселона». Притом за сопоставимую сумму. Отец игрока уже прибыл в Каталонию для переговоров с сине-гранатовыми. Кажется, «Барса» решила не отставать от «Реала», который оформил трансфер за 45 млн евро 17-летнего Винисиуса Жуниора, о котором в Европе неизвестно ровным счетом ничего.
Та же история и с Родриго. Да, вроде как талантливый, да, вроде техничный, да, на родине его называют «новым Неймаром». Таких «новых Неймаров» в Европу приезжает с десяток каждый год. Но, судя по всему, форвард «Сантоса» — особый случай. Помимо «Барсы» им интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сумма отступных — 50 млн евро. И, кажется, многие готовы заплатить такую сумму.
Стиль игры
Родриго — классический левый нападающий, который одинаково хорошо играет обеими ногами. Чаще всего он смещается с фланга в центр и наносит удары с правой или подает с левой ноги. О главных скиллах Родриго вы, наверное, уже догадались: скорость и техника. Минусы — классические для юного игрока: видение поля, хилое телосложение и желание лишний раз пойти в обводку вместо того, чтобы сыграть проще и быстро развернуть атаку.
Очень вероятно, что подписание Родриго — не попытка усилить состав, а маркетинговый ход, который должен помочь привлечь еще большее внимание бразильских болельщиков и показать, что клуб работает на перспективу. В современных реалиях футбола за положительное отношение к клубу руководство готово платить космические суммы.
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