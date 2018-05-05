50 очков Кларка и Даунса позволяют Саратову взять реванш и обойти соперника в турнирной таблице.
«Химки» только-только завершили выступление в Евролиге, потрепав в плей-офф нервы ЦСКА. Серия против красно-синих далась химчанам непросто, о ее последствиях стало понятно пред гостевым матчем против «Автодора». В Саратов из-за травм не полетели Алексей Швед, Томас Робинсон, Энтони Гилл и Стефан Маркович.
По ходу сезона, насыщенного матчами, подопечные Барцокаса, казалось, должны были привыкнуть к отсутствию пары человек. Но отсутствие сразу четверых баскетболистов основной ротации — неординарная ситуация даже для такой длинной скамейки, как у «Химок». По этой причине команда уступала в том числе и «Астане». Все, кто следит за перипетиями нынешнего сезона Единой лиги ВТБ в курсе, что «Химки» и «Автодор» ведут активную борьбу за пятую строчку в турнирной таблице. По крайне мере, удивления этот факт вызывать не может. Первая встреча этих команд зимой показала обоснованность амбиций клуба с берегов Волги. Евгений Пашутин нашёл и выстроил правильные настройки команды, которая гнёт свою линию в матче с абсолютно любым соперником.
Первые минуты получились странными. С одной стороны, непривычно было видеть в старте «Химок» Зайцева, Вяльцева и Моню. Одновременно с первых минут эти баскетболисты выходят крайне редко. Последний, кстати, особый гость в Саратове, где начал свой путь в профессиональной карьере. И именно игра против чёрно-белых стала 450-й для него в форме подмосковной команды.
Два быстрых персональных замечания отправили Егора Вяльцева на скамейку, вызвав параллельно весь спектр эмоций. Складывалось впечатление, что «Химки» экономят силы, а хозяева словно выжидают момент для спурта.
Но рывок первыми совершили гости. Время в первой половине заканчивалось, а хозяева уже готовились отправиться на большой перерыв с двухочковым преимуществом в счёте. Однако Джеймсу Андерсену хватило трёх секунд на то, чтобы получить мяч и выбросить его в сторону кольца — точно!
К слову, передачу на американца отдавал Максим Ткаченко, вызванный из «младшей» команды. Вообще, весь сезон он отыграл в Суперлиге, как и Тимофей Якушин, также получивший в игре против «Автодора» игровое время. Вот тебе шанс проявить себя. В сумме игроки провели на паркете 24 минуты игрового времени и набрали 11 очков. «Химки» в отсутствии своего лидера Алексея Шведа и его «заместителей» никак не могли понять, кого же делегировать на эту должность. В какое-то время эти функции очень хотел исполнять Тайлер Ханикатт, но у летающего форварда не удалось договориться с собственной точностью. В итоге самым результативным в составе жёлто-синих стал Чарльз Дженкинс, основная функция которого, если кто забыл, организовывать игру всей команды. Да, химчане сыграли коллективно, каждый отметился в протоколе набранными очками, но это, как показала четвёртая десятиминутка, отнюдь не самое главное.
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Коти Кларк, признанный лучшим игроком Единой лиги ВТБ в апреле, на личном примере показал зрителям, партнёрам и сопернику, почему именно ему был вручен столь важный приз. 30 очков, 7 подборов и 8 передач — фантастическая статистика лидера «Автодора». Добавьте сюда ещё 20 очков Майка Даунса и три «трёхи» из четырёх Максима Шелекето, который и поставил точку в матче за полторы минуты до конца игрового времени. В составе хозяев всего шесть человек набирали очки, но это не помешало «Автодору» одержать победу. Евгений Пашутин взял реванш у Георгиоса Барцокаса, а «Автодор» опередил «Химки» в турнирной таблице. Теперь волжане занимают стратегическую пятую строчку.