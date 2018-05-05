Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» обыграл «Химки» — 104:92

50 очков Кларка и Даунса позволяют Саратову взять реванш и обойти соперника в турнирной таблице.

По ходу сезона, насыщенного матчами, подопечные Барцокаса, казалось, должны были привыкнуть к отсутствию пары человек. Но отсутствие сразу четверых баскетболистов основной ротации — неординарная ситуация даже для такой длинной скамейки, как у «Химок». По этой причине команда уступала в том числе и «Астане». Все, кто следит за перипетиями нынешнего сезона Единой лиги ВТБ в курсе, что «Химки» и «Автодор» ведут активную борьбу за пятую строчку в турнирной таблице. По крайне мере, удивления этот факт вызывать не может. Первая встреча этих команд зимой показала обоснованность амбиций клуба с берегов Волги. Евгений Пашутин нашёл и выстроил правильные настройки команды, которая гнёт свою линию в матче с абсолютно любым соперником.

Первые минуты получились странными. С одной стороны, непривычно было видеть в старте «Химок» Зайцева, Вяльцева и Моню. Одновременно с первых минут эти баскетболисты выходят крайне редко. Последний, кстати, особый гость в Саратове, где начал свой путь в профессиональной карьере. И именно игра против чёрно-белых стала 450-й для него в форме подмосковной команды.

Два быстрых персональных замечания отправили Егора Вяльцева на скамейку, вызвав параллельно весь спектр эмоций. Складывалось впечатление, что «Химки» экономят силы, а хозяева словно выжидают момент для спурта.

Но рывок первыми совершили гости. Время в первой половине заканчивалось, а хозяева уже готовились отправиться на большой перерыв с двухочковым преимуществом в счёте. Однако Джеймсу Андерсену хватило трёх секунд на то, чтобы получить мяч и выбросить его в сторону кольца — точно!

К слову, передачу на американца отдавал Максим Ткаченко , вызванный из «младшей» команды. Вообще, весь сезон он отыграл в Суперлиге, как и Тимофей Якушин , также получивший в игре против «Автодора» игровое время. Вот тебе шанс проявить себя. В сумме игроки провели на паркете 24 минуты игрового времени и набрали 11 очков. «Химки» в отсутствии своего лидера Алексея Шведа и его «заместителей» никак не могли понять, кого же делегировать на эту должность. В какое-то время эти функции очень хотел исполнять Тайлер Ханикатт , но у летающего форварда не удалось договориться с собственной точностью. В итоге самым результативным в составе жёлто-синих стал Чарльз Дженкинс , основная функция которого, если кто забыл, организовывать игру всей команды. Да, химчане сыграли коллективно, каждый отметился в протоколе набранными очками, но это, как показала четвёртая десятиминутка, отнюдь не самое главное.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ.