Что посмотреть в эти выходные? Главные матчи 5 и 6 мая

Конте постарается спасти сезон, а Черышев предъявит свои аргументы Черчесову.

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»

5.05, 16:30 Всего пару лет назад «Вольфсбург» играл в четвертьфинале Лиги чемпионов, а теперь стоит на вылет из Бундеслиги. Вместе с «Кёльном» и «Гамбургом»! Неисповедимы пути немецкого клубного футбола. Матч с «Лейпцигом», возможно, остался последней возможностью спастись. Но «РБ» слишком круто покуражился в еврокубках в этом сезоне, чтобы остаться без них в следующем. Пока шансы есть даже на ЛЧ.

«Вилльяреал» — «Валенсия»

5.05, 21:45 Клуб Дениса Черышева играет с хорошо знакомой россиянину «Валенсией»: в этом сезоне они явно не конкуренты. «Вилльяреал» борется за место в пятёрке с «Бетисом», тогда как «летучие мыши» долетели до места в ЛЧ. «Валенсия» до сих пор способна столкнуть «Реал» ещё ниже в таблице — дерзости точно хватит. Но у нас в этом матче свой интерес. Денис наконец-то оправился от травм и регулярно играет за свою команду. Очень вовремя — до объявления составов на ЧМ осталось всего ничего…

«Челси» — «Ливерпуль»

6.05, 18:30 Синие уже не в первый раз выдают похмельный сезон после чемпионства. Теперь с этой напастью столкнулся Конте. Единственный шанс скрасить этот год — выиграть все оставшиеся матчи и надеяться на чудо. Если конкуренты будут проигрывать, «Челси» ещё может занять место выше пятого. Сейчас лондонцев ждёт матч с «Ливерпулем», который измотан долгим сезоном в ЛЧ. Даже если итальянец не останется в Англии на следующий год, он всё ещё может громко хлопнуть дверью на прощание.

«Барселона» — «Реал»

6.05, 21:45 «Это какие-то неправильные пчёлы», — говорил персонаж одного советского мультфильма. То же самое сейчас можно сказать о главном матче Испании. Есть вероятность, что Зидан выпустит против «Барсы» полурезервный состав, чтобы поберечь лидеров перед финалом ЛЧ. Оправданным будет этот ход или нет, решать не нам, но «Реал» в чемпионате пока ничего для себя не решил. Это каталонцы обеспечили себе титул заранее, а вот Мадрид всё ещё может занять место от второго до четвёртого. Но матч всё равно станет грандиозным событием — ведь это прощальное «класико» великого Иньесты!

«Марсель» — «Ницца»