Александр Емельяненко — Габриэль Гонзага, Штырков — Дос Сантос: прямая трансляция

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир RCC 2 в Екатеринбурге (Россия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Денис Лаврентьев (4-0) — Реджиналду Виейра (13-5)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 Начало трансляции основного карда (5 мая) — 17:00 (Киев/Москва) и 20:00 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания Емельяненко и Гонзаги

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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