vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир RCC 2 в Екатеринбурге (Россия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Александр Емельяненко (25-7) — Габриэль Гонзага (17-11)
Иван Штырков (13-0) — Джеронимо дос Сантос (40-20)
Михаил Рагозин (10-3) — Валлисон Карвалью (8-4)
Денис Лаврентьев (4-0) — Реджиналду Виейра (13-5)
Никита Чистяков (8-4-1) — Антон Чернега (6-3)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 Начало трансляции основного карда (5 мая) — 17:00 (Киев/Москва) и 20:00 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания Емельяненко и Гонзаги
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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