Матчами в Казани и Каспийске завершится 29-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС , 7 мая. Два матча в Казани и Каспийске завершат в понедельник программу 29-го тура чемпионата России по футболу. В борьбе за шестое место сыграют "Рубин" и «Уфа», тогда как «Анжи» примет «Ахмат» и в случае победы избежит прямого вылета, отправив в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) «Тосно».

Появившаяся на минувшей неделе новость о том, что «Тосно» в случае победы в среду в финале Кубка России над курским «Авангардом» не получит лицензию для участия в Лиге Европы, обострила борьбу за шестое место, которое даст еврокубковую путевку в случае успеха тосненцев в Волгограде. В случае победы «Уфа» гарантирует себе шестую строчку, что станет лучшим результатом команды в ее короткой истории.

"Уфа" в первом полноценном сезоне Сергея Семака имеет все шансы улучшить свой прошлогодний результат, когда команда финишировала седьмой. Хотя в клубе осторожно говорят, что о еврокубках «Уфе» думать пока рано, финишировать на шестой строчке стало бы большим успехом для скромной команды, которая добивается результата за счет дисциплины и хорошо поставленной игры в обороне. Весь сезон «Уфа» Семака играет по схеме с тремя центральными защитниками, которую традиционно используют и команды Курбана Бердыева . Что не удивительно — Семак вправе считать себя учеником Бердыева, в «Рубине» он провел всего два с половиной сезона, но два из них в 2008 и 2009 годах стали чемпионскими.

Бердыев после возвращения в ставший для него родным «Рубин» провел неоднозначный сезон — еще месяц назад над волжанами нависла угроза переходных матчей, однако весной «Рубин» перестал проигрывать и даже получил шанс на шестое место. В случае победы над уфимцами казанцы догонят конкурентов, и шестая строчка будет разыграна в последнем туре 13 мая.

В первом круге «Уфа» победила «Рубин» со счетом 2:1, так что казанцам желательно обыграть соперника со счетом 1:0 или в два или более мячей, чтобы иметь преимущество в случае равенства очков. Матч пройдет на «Казань-Арене» и станет тестовым к чемпионату мира, так что организаторам важно, чтобы на стадион пришло больше болельщиков, потому вход было решено сделать свободным. На арене был восстановлен газон, который в марте был в непригодном для футбола состоянии.

Начало встречи — 19:30 мск, главный арбитр — Алексей Матюнин из Москвы.

"Анжи" нужна победа

Очередное поражение «Тосно», который в субботу дома уступил «Динамо», предоставило «Анжи» шанс на спасение через переходные матчи. Победа над «Ахматом» гарантирует команде 14-е место, и махачкалинцы поспорят за место в премьер-лиге в следующем сезоне в двух переходных матчах с красноярским «Енисеем», который стал третьим в ФНЛ.

При этом дагестанскому клубу вряд ли стоит ждать помощи от чеченских соседей — «Ахмат» идет лишь 11-м, на очко опережая «Ростов». В заключительном туре «Ахмат» играет в гостях против «Амкара» и в случае поражения рискует завершить сезон на 13-й строчке и сыграть в «стыках» с «Тамбовом».

"Анжи" проиграл четыре последних матча, тогда как «Ахмат» после отставки Михаила Галактионова и назначения и. о. главного тренера Игоря Ледяхова пока никому не уступал — в четырех матчах. Под руководством Ледяхова «Ахмат» сыграл в Москве с «Локомотивом» и "Спартаком" , добившись ничьей с будущим чемпионом (0:0) и победив чемпиона бывшего (3:1).

В первом круге в Грозном «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью (1:1), после чего был отправлен в отставку начинавший сезон во главе грозненцев Олег Кононов . Ответная игра пройдет на «Анжи-Арене» в 19:30, главным арбитром назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

29-й тур стартовал в субботу, когда хабаровский СКА проиграл «Краснодару» (0:1), «Тосно» уступил «Динамо» (1:2), «Локомотив» победил "Зенит" (1:0), а «Спартак» — «Ростов» (2:0). В воскресенье "Урал" уступил «Амкару» (0:2), тогда как ЦСКА разгромил «Арсенал» (6:0).

"Локомотив" гарантировал себе чемпионский титул, набрав 60 очков в 29 матчах. 56 очков у «Спартака», 55 — у ЦСКА, 53 — у «Краснодара». 50 очков в активе у «Зенита».