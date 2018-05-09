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Мэр Волгограда: полиция пресекает продажу бесплатных билетов на финал Кубка России
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Мэр Волгограда: полиция пресекает продажу бесплатных билетов на финал Кубка России 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Soccer News
ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Полиция пресекает попытки перепродажи бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу, который пройдет в Волгограде в среду. Об этом журналистам сообщил мэр Волгограда Андрей Косолапов.
В финале Кубка России сыграют «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард». Билеты на матч распространялись бесплатно, однако в интернете появилось много предложений о продаже.
"Мы относимся к этому критически. Полиция сконцентрирована на этом и делает все, чтобы пресекать попытки перепродажи, — сказал Косолапов. — Мы хотим, чтобы сегодня на футбол пришли те, у кого нет возможности купить билет, но кто хочет насладиться праздником футбола".
Финальный матч начнется в 19:00 мск.
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