Мэр Волгограда: полиция пресекает продажу бесплатных билетов на финал Кубка России

ВОЛГОГРАД, 9 мая. / ТАСС /. Полиция пресекает попытки перепродажи бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу, который пройдет в Волгограде в среду. Об этом журналистам сообщил мэр Волгограда Андрей Косолапов.

В финале Кубка России сыграют «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард». Билеты на матч распространялись бесплатно, однако в интернете появилось много предложений о продаже.

"Мы относимся к этому критически. Полиция сконцентрирована на этом и делает все, чтобы пресекать попытки перепродажи, — сказал Косолапов. — Мы хотим, чтобы сегодня на футбол пришли те, у кого нет возможности купить билет, но кто хочет насладиться праздником футбола".

Финальный матч начнется в 19:00 мск.