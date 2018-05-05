Фоменко: «Игра против „СКА-Хабаровск“ была тяжелой, спасибо Крицюку, что спас»

«Игра была тяжелая. Ребята старались, в конце получили пенальти, но Стас спас. Спасибо ему. Игра была тяжелой, плюс перелет, все наложилось.

Счет 1:0 — пограничный. Нужно было забивать второй и третий гол, чтобы спокойно довести матч до победы. А так, все на нервах», — сказал Фоменко в эфире телеканала «Наш футбол».