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Фоменко: «Игра против „СКА-Хабаровск“ была тяжелой, спасибо Крицюку, что спас»
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Фоменко: «Игра против „СКА-Хабаровск“ была тяжелой, спасибо Крицюку, что спас» 

SPORT24.ru 13 минут назад
Тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ. Единственный гол на 45-й минуте забил Виктор Классон. «СКА-Хабаровск» мог уйти от поражения, но на 91-й минуте Максим Канунников не реализовал пенальти.
«Игра была тяжелая. Ребята старались, в конце получили пенальти, но Стас спас. Спасибо ему. Игра была тяжелой, плюс перелет, все наложилось.
Счет 1:0 — пограничный. Нужно было забивать второй и третий гол, чтобы спокойно довести матч до победы. А так, все на нервах», — сказал Фоменко в эфире телеканала «Наш футбол».
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