Премьер-лига. Классон принес победу «Краснодару» над «СКА-Хабаровском» 

В Российской футбольной премьер-лиге стартовал предпоследний 29-й тур. «Краснодар» на чужом поле играл с клубом «СКА-Хабаровск» и одержал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил полузащитник краснодарцев Виктор Классон.
Хабаровский клуб имел хороший шанс уйти от поражения. В компенсированное к матчу время в ворота «Краснодара» был назначен пенальти. Однако удар Максима Канунникова с 11-метровой отметки отразил вратарь краснодарцев Станислав Крицюк.
За тур до конца чемпионата «Краснодар» с 53 очками сравнялся с идущим вторым московским "Спартаком", который свой матч против «Ростова» в рамках 29-го тура проведет позднее. «СКА-Хабаровск» уже лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе и с 13 очками идет последним.