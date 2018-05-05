Ещё
Премьер-лига. Классон принес победу «Краснодару» над «СКА-Хабаровском»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьер-лига. Классон принес победу «Краснодару» над «СКА-Хабаровском» 

Вести.Ru 11 минут назад
Фото: EPA
В Российской футбольной премьер-лиге стартовал предпоследний 29-й тур. «Краснодар» на чужом поле играл с клубом «СКА-Хабаровск» и одержал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил полузащитник краснодарцев Виктор Классон.
Хабаровский клуб имел хороший шанс уйти от поражения. В компенсированное к матчу время в ворота «Краснодара» был назначен пенальти. Однако удар Максима Канунникова с 11-метровой отметки отразил вратарь краснодарцев Станислав Крицюк.
За тур до конца чемпионата «Краснодар» с 53 очками сравнялся с идущим вторым московским "Спартаком", который свой матч против «Ростова» в рамках 29-го тура проведет позднее. «СКА-Хабаровск» уже лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе и с 13 очками идет последним.
Вести.Ru: последние новости
Самонадеянный индиец заплатил жизнью за селфи с раненным медведем. Видео "Волгоград Арена" приняла первый тестовый матч BREAKING! Novichok May Have Been Produced in the Czech Republic - President Zeman
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство30
Боец MMA получил жуткую травму во время боя5
Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради Украины18
Медведева может покинуть Россию92
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания1
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение