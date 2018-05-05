Клинцевич поздравил Смоленск с годовщиной присвоения звания «Города-героя»

«Смоленск — великий русский город. Он велик своей славной историей, людьми, составляющими гордость нации, силой их духа. Смоляне неоднократно первыми принимали на себя удары иноземных захватчиков. И в самый сложный, начальный период Великой Отечественной войны Смоленск, заслонив собой Москву, дал нашей столице собраться с силами. В разгроме фашистов под Москвой, имевшей огромное значение для дальнейшего хода всей войны, серьёзная заслуга, несомненно, принадлежит Смоленску», — отметил сенатор.

По словам парламентария, не случайно, что Смоленску звание «Города героя» было присвоено 6 мая — в канун Дня Победы.

«И сегодня жители Смоленской области сильны тем же русским духом, который позволяет с уверенностью смотреть в свое будущее, в будущее России. Непобедимым духом патриотов и созидателей. Убежден, что у нас все получится. С двойным праздником Вас, дорогие друзья! Будьте счастливы!» — добавил Клинцевич.

Звание «Город-герой» было присвоено Смоленску 6 мая 1985 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Почётное звание населённый пункт получил «за мужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, массовый героизм трудящихся масс в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны».