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Клинцевич поздравил Смоленск с годовщиной присвоения звания «Города-героя»
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Клинцевич поздравил Смоленск с годовщиной присвоения звания «Города-героя» 

Парламентская газета 8 минут назад
Фото: Парламентская газета
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, представляющий в палате регионов Смоленскую область, поздравил жителей своего региона с 33-й годовщиной присвоения Смоленску звания «Города-героя».
«Смоленск — великий русский город. Он велик своей славной историей, людьми, составляющими гордость нации, силой их духа. Смоляне неоднократно первыми принимали на себя удары иноземных захватчиков. И в самый сложный, начальный период Великой Отечественной войны Смоленск, заслонив собой Москву, дал нашей столице собраться с силами. В разгроме фашистов под Москвой, имевшей огромное значение для дальнейшего хода всей войны, серьёзная заслуга, несомненно, принадлежит Смоленску», — отметил сенатор.
По словам парламентария, не случайно, что Смоленску звание «Города героя» было присвоено 6 мая — в канун Дня Победы.
«И сегодня жители Смоленской области сильны тем же русским духом, который позволяет с уверенностью смотреть в свое будущее, в будущее России. Непобедимым духом патриотов и созидателей. Убежден, что у нас все получится. С двойным праздником Вас, дорогие друзья! Будьте счастливы!» — добавил Клинцевич.
Звание «Город-герой» было присвоено Смоленску 6 мая 1985 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Почётное звание населённый пункт получил «за мужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, массовый героизм трудящихся масс в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны».
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