Передня: у СКА какой-то замкнутый круг — уже пенальти дают, а не реализуем

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в домашнем матче 29-го тура РФПЛ.

«Первый тайм нам полностью не удался, и некоторые футболисты даже не попали в игру. Тот же Лукаш не вошёл в игру, как нужно. Была какая-то боязнь у нашей атакующей группы. Но во втором более-менее перестроились, произошла замена, стали активнее атаковать, гнули свою линию, заработали пенальти. К сожалению, у нас какой-то замкнутый круг — то в штангу попадём, то уже пенальти дают, а не реализуем. Не знаю, что это», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».