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«Тотальный диктант» составил текст из самых нелепых ошибок участников
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«Тотальный диктант» составил текст из самых нелепых ошибок участников 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Петербурге составили текст из самых смешных ошибок «Тотального диктанта» от вымышленной Евы Даласкиной.
Председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Петербурге Светлана Друговейко-Должанская опубликовала текст, составленный из самых смешных и нелепых ошибок участников диктанта в Facebook.
По ее словам, в ходе написания диктанта появился персонаж Ева Даласкина, от имени которого и было написать этот текст. Кто-то из участников не расслышал фразу еще в 2015 году: «Сейчас мы напишем текст Е. Водолазкина», записав автором Еву Даласкину.
«С тех пор все нелепицы, которые обнаруживают проверяющие ТД, приписываются этой авторессе. Ева Даласкина, будем честны, несколько глуховата. Поэтому, например, вместо «горнолыжный» она может услышать «порнолыжный», а вместо «бурятский» — «дурацкий». К тому же она подслеповата — поэтому фамилию «Пепеляев» может прочесть и как «Бибиляев»», — пишет Друговейко-Должанская.
В текст вымышленного персонажа вошли такие «перлы», как «де Олег» (вместо диалект), «остров Заточенный Карандаш» (вместо «остро заточенный карандаш»), «с прискорбным малиновым салом» (вместо «с просторным молельным залом»), «пылерассадников с любимыми устами» (вместо «палисадников с рябиновыми кустами»), «безосновательных дев» (вместо «безотлагательных дел»), «тонированный язык» (вместо «тренированный язык»), «слонопочиненные комменсы» (вместо «сложноподчиненные коленца»), «Оболдеста наш опять шелупал мячом» (вместо «А балбес-то ваш нынче опять шалопайничал!») и другие.
Ранее сообщалось, что участники «Тотального диктанта — 2018» чаще всего допускали ошибки в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый». В России и за границей диктант написали почти четверть миллиона человек, а в столице проверить себя решили более 20 тысяч человек.
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