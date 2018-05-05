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«Тотальный диктант» составил текст из самых смешных ошибок участников
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«Тотальный диктант» составил текст из самых смешных ошибок участников 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Светлана Друговейко-Должанская председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Петербурге опубликовала в фэйсбуке пост с текстом, который составлен из самых смешных ошибок участников диктанта.
Текст написан от имени Евы Даласкиной — персонажа, появившегося в ходе ошибки диктанта. Изначально это был Евгений Водолазкин.
Также в текст вошли такие словосочетания, как «де Олег» (вместо «диалект»), «окуренных» (вместо «аккуратных»), «остров Заточенный Карандаш» (вместо «остро заточенный карандаш»).
В акции «Тотальный диктант» поучаствовало более 200 тысяч человек.
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