«Тотальный диктант» составил текст из самых смешных ошибок участников

Светлана Друговейко-Должанская председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Петербурге опубликовала в фэйсбуке пост с текстом, который составлен из самых смешных ошибок участников диктанта.

Текст написан от имени Евы Даласкиной — персонажа, появившегося в ходе ошибки диктанта. Изначально это был Евгений Водолазкин

Также в текст вошли такие словосочетания, как «де Олег» (вместо «диалект»), «окуренных» (вместо «аккуратных»), «остров Заточенный Карандаш» (вместо «остро заточенный карандаш»).

В акции «Тотальный диктант» поучаствовало более 200 тысяч человек.

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