Болельщики бесплатно проедутся по «Новокрестовской» 13 мая

Футбольные болельщики смогут 13 мая совершить бесплатную поездку со станции метро «Новокрестовская», сообщает Фонтанка.Ру

Уехать с нее они смогут после матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск», который станет последним тестовым матчем перед чемпионатом мира по футболу.

Напомним, ранее администрация заявляла, что для пассажиров откроют две новых станции метро — «Новокрестовскую» и «Беговую»— во время матча «Зенит» — ЦСКА 29 апреля. Однако затем на этот день запланировали лишь пробные мероприятия, а полноценный запуск перенесли на 2 недели.