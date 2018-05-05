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Болельщики бесплатно проедутся по «Новокрестовской» 13 мая
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Болельщики бесплатно проедутся по «Новокрестовской» 13 мая 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Футбольные болельщики смогут 13 мая совершить бесплатную поездку со станции метро «Новокрестовская», сообщает Фонтанка.Ру.
Уехать с нее они смогут после матча «Зенит» — «СКА-Хабаровск», который станет последним тестовым матчем перед чемпионатом мира по футболу.
Напомним, ранее администрация заявляла, что для пассажиров откроют две новых станции метро — «Новокрестовскую» и «Беговую»— во время матча «Зенит» — ЦСКА 29 апреля. Однако затем на этот день запланировали лишь пробные мероприятия, а полноценный запуск перенесли на 2 недели.
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