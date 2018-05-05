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«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз Ильи Казакова
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«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз Ильи Казакова 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон».
Вот тут я жду победу хозяев, причем достаточно уверенную, но «низовую». Предлагаю, если любите ставить на счет, предположить счет 2:0. Вообще в матчах с участием «Эвертона» забивается в принципе немного. «Ириски» хорошую серию в Премьер-лиге дома выдали. Ну и «Саутгемптон» — это той клуб, который является, возможно, самым удобным соперником для синих. Поэтому 2:0 — счет, который мне кажется наиболее вероятным.
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