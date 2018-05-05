Сироткин: на следующий день после гонки у тебя всё в синяках и всё болит

Российский гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин рассказал о дискомфорте, Ю который испытывает в гоночном болиде по ходу заездов.

«Болезненные ощущения от ремней — понятное дело. Где-то натирают, где-то сильно давят. Трапециевидные мышцы потом сильно болят. Как бы максимально ты ни адаптировал ремни, все равно это не очень удобно — особенно если не очень часто гоняться, как это было у меня в 2017 году. На следующий день после этого у тебя всё в синяках и всё болит. А вот по ходу гонки неприятные ощущения почти не беспокоят. Ты можешь о таком задуматься разве что под сейфти-каром. А так — только когда ты уже снял ремни. В этот момент даже не знаешь, как потом удастся застегнуть их обратно!

Неприятные ощущения на тренировках? Да, но это не боль. Трудно, да, но это просто напряжение, работа. Никто же не говорил, что будет легко!», — рассказал Сироткин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной.