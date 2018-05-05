Ещё
Как выкорчевать пень с помощью законов физики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выкорчевать пень с помощью законов физики 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Обычные пни могут доставить кучу проблем при выравнивании участка или сада. Особо «упорные» экземпляры приходится вытаскивать из земли специальной техникой, однако на самом деле проблема решается гораздо проще. Нужно всего лишь вспомнить школьные уроки физики.
Нам понадобится лебедка, несколько прочных тросов, лопата и топор. Для начала пень придется обкопать так, чтобы показалась корневая система. Летающий пень с видео — скорее исключение из правил, автор и сам не ожидал, что земля настолько рыхлая, а корни настолько гнилые.
Зафиксируйте тросы на опоре, а лучше на нескольких, как показано в ролике. Натяжение сделает все остальное: в обычной ситуации пень будет медленно выходить из земли.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство107
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания17
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов6
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Тарасова прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение