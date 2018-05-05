Как выкорчевать пень с помощью законов физики

Обычные пни могут доставить кучу проблем при выравнивании участка или сада. Особо «упорные» экземпляры приходится вытаскивать из земли специальной техникой, однако на самом деле проблема решается гораздо проще. Нужно всего лишь вспомнить школьные уроки физики.

Нам понадобится лебедка, несколько прочных тросов, лопата и топор. Для начала пень придется обкопать так, чтобы показалась корневая система. Летающий пень с видео — скорее исключение из правил, автор и сам не ожидал, что земля настолько рыхлая, а корни настолько гнилые.

Зафиксируйте тросы на опоре, а лучше на нескольких, как показано в ролике. Натяжение сделает все остальное: в обычной ситуации пень будет медленно выходить из земли.