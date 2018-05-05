«Вильярреал» с минимальным счётом одолел «Валенсию»

«Вильярреал» одержал победу над «Валенсией» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Вильярреал» набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Валенсия» (67) располагается на четвёртой позиции, «летучие мыши» уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.