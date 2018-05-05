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«Вильярреал» с минимальным счётом одолел «Валенсию»
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«Вильярреал» с минимальным счётом одолел «Валенсию» 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Вильярреал» одержал победу над «Валенсией» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 86-й минуте забил защитник Марио Гаспар. Ему ассистировал хавбек Мануэль Тригерос.
«Вильярреал» набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Валенсия» (67) располагается на четвёртой позиции, «летучие мыши» уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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