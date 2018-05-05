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«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз Константина Генича
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«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз Константина Генича 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Валенсия» в 36-м туре испанской Примеры сезона 2017/18. Встреча состоится в субботу на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет ничья.
Тур в Испании получается событийным, богатым на дерби. Про галисийское я уже говорил. А теперь речь о валенскийском. Мини-валенскийское дерби — «Вильярреал» — «Валенсия».
И те, и другие, по сути, решили свои задачи на сезон. Трудно будет «Вильярреалу» упустить свое шестое место в турнирной таблице. Но и догнать «Бетис» тяжело. Все реально, но нужно набирать свои очки. Дома надо играть убедительно, как это было недавно против «Сельты».
«Валенсия» не упустит свое четвертое место, которое дает право на Лигу чемпионов.
Что удивительно, в последних пяти дерби команды не играли вничью, причем, как правило, уступали у себя дома. Так, например, «Валенсия» проиграла «Вильярреалу» в матче первого круга. Хотя на тот момент «Валенсия» выглядела гораздо эффективнее, чем «Вильярреал».
Чисто математически можно подойти. Команды давно не играли вничью. И сейчас, если команды запишут по очку себе в таблицу, то это всех устроит. Команды останутся на своих местах.
Я здесь рискну, немножко авантюрно сыграю. Раз команды давно не играли вничью, почему бы не сыграть сейчас. Она всех более-менее устроит. 3,5 — неплохой коэффициент.
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