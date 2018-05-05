Тренер детской спортивной команды раскритиковал Fortnite: «Из-за видеоигры у нас нет настоящих чемпионов»

Увлечение подростков играми мешает достижению реальных результатов, уверен тренер.

Портал Deadspin получил в своё распоряжение письмо тренера детской команды по лакроссу, который жалуется родителям юных спортсменов на то, что атлеты уделяют всё больше внимания видеоигре, а не спорту. Тренер считает, что многопользовательская игра Fortnite или, как он пишет «Fortnight», мешает его подопечным сконцентрироваться на реальных целях.

37 лет я тренировал и играл в лакросс на самых разных уровнях. Я находился среди игроков, которые наслаждаются лакроссом и хотят быть в нём лучшими.

В каждой успешной команде есть лидеры. Это те игроки, которые часами тренируются самостоятельно. К тому же такие спортмены делают команду, лигу и каждого из игроков, которые их окружают, лучше.

Тренер уверен, что на таких трудолюбивых и целеустремлённых атлетах держится спорт. Однако в его команде подобных нет.

Не все, но многие из нашей команды вместо [спорта] сфокусированы на видеоигре Fortnight. Мой сын возглавляет эту шайку и, как и все остальные, уделяет очень мало времени любым самостоятельным тренировкам.

Вместо этого они играют в видеоигры столько, сколько могут, а на тренировках тратят время, обсуждая их. Не об этом я мечтал, когда разделил команды в начале года и стал тренировать одну из них.

По словам тренера, ситуация плачевная, а спортивные результаты команды оставляют желать лучшего.

В прошлом году наша команда не приложила никаких усилий, чтобы стать лучше, и это видно на поле. Мы даже не можем передавать мяч по периметру так, чтобы не потерять его. Мы пропускаем голы и теряем мяч, даже когда выходим один на один с вратарём. Это лишь второй случай за мою 37-летнюю карьеру, когда команда не продемонстрировала никакого прогресса в течение сезона.

На момент рассылки писем у команды оставалось ещё три матча, на которых тренер пообещал дать возможность выступить всем игрокам вне зависимости от результата. По информации сайта Deadspin, через четыре недели команде удалось выйти в плей-офф.

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