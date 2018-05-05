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«Тосно» — «Динамо». Боярский пришел на матч с шарфом хозяев
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«Тосно» — «Динамо». Боярский пришел на матч с шарфом хозяев 

Советский спорт 32 минуты назад
Фото: Советский спорт
Боярский при этом надел шарф «Тосно».
Источник: скриншот телеканала «Наш Футбол»
Напомним, матч проходит на «Петровском».
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