«Тосно» — «Динамо». Боярский пришел на матч с шарфом хозяев

Боярский при этом надел шарф «Тосно».

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