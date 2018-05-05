Мониторинговая группа Совета Европы довольна реализацией РФ антидопинговой дорожной карты

МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Мониторинговая группа конвенции по борьбе с допингом Совета Европы в области образовательной деятельности удовлетворена тем, как Россия выполняет антидопинговую дорожную карту Совета Европы. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

С 3 по 4 мая во французском Страсбурге проходило заседание Мониторинговой группы конвенции по борьбе с допингом Совета Европы в области образовательной деятельности (T-DO). Днем ранее там же начал свою работу специальный комитет Европейского координационного форума по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA). На повестку дня были вынесены вопросы в сфере антидопингового законодательства, нормативно-правовых документов и межведомственного взаимодействия. Также обсуждались вопросы пересмотра Кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и антидопинговой конвенции Совета Европы.

"Группа Совета Европы осталась довольна выполнением Россией дорожной антидопинговой карты Совета Европы, — заметил Хрычиков. — Российская Федерация, в свою очередь, благодарна Совету Европы за поддержку и сотрудничество в рамках утвержденного плана действий в антидопинговой деятельности. В пятницу на заседании также было подтверждено, что основные задачи, которые ставились перед Россией в момент составления нашей дорожной карты, были выполнены".

По словам собеседника агентства, в течение трех дней в Страсбурге обсуждались вопросы подготовки к предстоящим заседаниям исполкома Всемирного антидопингового агентства и совета учредителей WADA, которые пройдут в середине мая в Монреале, и согласовывалась общая позиция европейских правительств. Председателем CAHAMA был переизбран поляк Рафал Пехота.

Исполком WADA пройдет 16 мая, на следующий день состоится заседание совета учредителей этой организации. В течении двух дней будет рассматриваться вопрос возможности возвращения РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу, которого то лишилось в ноябре 2015 года.