Ещё
Стали известны победители велогонки на призы ОГУ им. И. С. Тургенева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны победители велогонки на призы ОГУ им. И. С. Тургенева 

РИА 57 58 минут назад
Фото: РИА 57
Церемония награждения победителей Всероссийской велосипедной гонки на призы ОГУ им. И. С. Тургенева прошла в Орле накануне, 4 мая.
Юбилейные, велосостязания собрали рекордное количество участников — 150 гонщиков из 19 регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона. С победой спортсменов поздравили и.о. начальника Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов, ректор опорного вуза Ольга Пилипенко, председатель Орловской региональной федерации велоспорта, один из организаторов соревнований Денис Меньшов.
Ольга Пилипенко пообещала, что спортивная традиция будет продолжена. По ее словам, в последние годы в Орле звание мастера спорта международного класса присуждено 5 велогонщикам. В этом есть заслуга данных состязаний.
На пьедестал в этот день поднялись спортсмены их Воронежской, Нижегородской, Ленинградской областей, Республики Адыгеи, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
Воспитанник орловской ДЮСШ № 1 Илья Мещеряков в групповой гонке на 50 км стал третьим и пятым в индивидуальной гонке на 10 км.
Сообщение Стали известны победители велогонки на призы ОГУ им. И. С. Тургенева появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловский суд поставил точку в деле о голых танцах В Тросне установлен знак «Населённый пункт воинской доблести» В Орле открыли мотосезон на главной площади города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство107
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания17
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов6
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Тарасова прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение