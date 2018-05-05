Стали известны победители велогонки на призы ОГУ им. И. С. Тургенева

Церемония награждения победителей Всероссийской велосипедной гонки на призы ОГУ им. И. С. Тургенева прошла в Орле накануне, 4 мая.

Юбилейные, велосостязания собрали рекордное количество участников — 150 гонщиков из 19 регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона. С победой спортсменов поздравили и.о. начальника Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов, ректор опорного вуза Ольга Пилипенко, председатель Орловской региональной федерации велоспорта, один из организаторов соревнований Денис Меньшов

Ольга Пилипенко пообещала, что спортивная традиция будет продолжена. По ее словам, в последние годы в Орле звание мастера спорта международного класса присуждено 5 велогонщикам. В этом есть заслуга данных состязаний.

На пьедестал в этот день поднялись спортсмены их Воронежской, Нижегородской, Ленинградской областей, Республики Адыгеи, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.

Воспитанник орловской ДЮСШ № 1 Илья Мещеряков в групповой гонке на 50 км стал третьим и пятым в индивидуальной гонке на 10 км.