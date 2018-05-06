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Мората: «Лучше бы я порвал мышцы и пропустил три месяца»
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Мората: «Лучше бы я порвал мышцы и пропустил три месяца» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о травме, которая повлияла на его выступления в текущем сезоне.
"Это был тяжёлый год для меня и для команды. Всё начиналось хорошо — я забивал голы, болельщики меня любили. Но затем всё изменилось.
Люди говорят мне что-то на улице, но они не знают, через что мне пришлось пройти. Это знает только моя жена. Лучше бы я порвал мышцы и пропустил три месяца. В моём случае я просто не знал, что происходит. Я хотел продолжать играть, но не мог.
Несколько раз я ездил в Германию, где мне делали уколы в спину. Было очень больно, но я возвращался в Лондон и тренировался. Это была ошибка, нужно было перестать играть. Лучше пропустить несколько игр, чем продолжать испытывать боль в течение месяца", — цитирует Морату Sky Sports.
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