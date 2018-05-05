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Ингушетия претендует на проведение первенства Европы по борьбе
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Ингушетия претендует на проведение первенства Европы по борьбе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов сообщил, что первенство Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе по одному из молодежных возрастов в ближайшие годы может пройти в Магасе.
— В начале чемпионата Европы, проходящего сейчас в Каспийске, состоялась рабочая встреча президента UWW Ненада Лаловича и главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который выразил заинтересованность провести в регионе одно из ближайших молодежных первенств Европы по борьбе, — приводит wrestrus.ru слова Брюсова. — После этого была проведена серия консультаций с руководством UWW-Europe, на которых обсуждались регламентные моменты турнира. Главный итог совещаний — Ингушетия располагает необходимой инфраструктурой для проведения первенства Европы по одному из молодежных возрастов. Есть у региона и опыт проведения крупных турниров — в прошлом году Ингушетия на отлично организовала чемпионат России по вольной борьбе. Теперь, следующим шагом станет подготовка заявки Магаса, как города-организатора одного из ближайших первенств Европы.
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