Дуглас Коста: Переход в «Ювентус» — самое правильное решение в моей жизни

«В первые несколько месяцев я не мог играть на своем уровне, мне все еще нужно добавить в игре возле ворот соперника. Правда в том, что я всегда многого требовал от себя и продолжаю делать это.

Самый лучший комплимент, который я получил, это слова о том, что я достоин играть за „Ювентус“. После вылета из Лиги чемпионов от »Реала» я сказал, что переход в «Ювентус» — самое правильное решение в моей жизни. Я подтверждаю это», — цитирует Косту La Gazzetta dello Sport.

На счету 27-летнего бразильца в текущем сезоне 28 матчей в серии А, в которых он забил четыре гола и отдал десять голевых передач.