Ещё
Дуглас Коста: Переход в «Ювентус» — самое правильное решение в моей жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дуглас Коста: Переход в «Ювентус» — самое правильное решение в моей жизни 

Советский спорт 16 минут назад
Фото: Soccer News
«В первые несколько месяцев я не мог играть на своем уровне, мне все еще нужно добавить в игре возле ворот соперника. Правда в том, что я всегда многого требовал от себя и продолжаю делать это.
Самый лучший комплимент, который я получил, это слова о том, что я достоин играть за „Ювентус“. После вылета из Лиги чемпионов от »Реала» я сказал, что переход в «Ювентус» — самое правильное решение в моей жизни. Я подтверждаю это», — цитирует Косту La Gazzetta dello Sport.
На счету 27-летнего бразильца в текущем сезоне 28 матчей в серии А, в которых он забил четыре гола и отдал десять голевых передач.
Советский спорт: последние новости
«Локомотив» – «Зенит». Жирков и Заболотный сыграют с первых минут Бувайсар Сайтиев: Политическая и социальная значимость ЧЕ в Дагестане огромна Мичел Сальгадо откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Казани
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство141
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе94
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов10
Боярский изменил «Зениту»4
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение