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Дуглас Коста: «Самый большой комплимент, который я получил — это то, что я достоин „Ювентуса“
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Дуглас Коста: «Самый большой комплимент, который я получил — это то, что я достоин „Ювентуса“ 

Soccer News 57 минут назад
Фото: Soccer News
Вингер «Баварии» Дуглас Коста поделился мнением о своем переходе в «Ювентус».
"Самый большой комплимент, который я получил — это то, что я достоин «Ювентуса». В первые месяцы у меня не получалось выступать так, как умею, и мне по-прежнему нужно работать над завершением атак. Я всегда многого от себя требовал и продолжаю это делать.
После вылета из Лиги Чемпионов от "Реала" я сказал, что переход в «Ювентус» стал лучшим решением в моей жизни. Теперь я это подтверждаю" — приводит слова Косты Football Italia.
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