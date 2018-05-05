Вингер «Баварии» Дуглас Коста поделился мнением о своем переходе в «Ювентус».
"Самый большой комплимент, который я получил — это то, что я достоин «Ювентуса». В первые месяцы у меня не получалось выступать так, как умею, и мне по-прежнему нужно работать над завершением атак. Я всегда многого от себя требовал и продолжаю это делать.
После вылета из Лиги Чемпионов от "Реала" я сказал, что переход в «Ювентус» стал лучшим решением в моей жизни. Теперь я это подтверждаю" — приводит слова Косты Football Italia.