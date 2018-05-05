Созин: в отличие от «экспертов», Черчесов видит важные качества в Заболотном

«В нашей футбольной «песочнице» сложилась нездоровая традиция: всем миром набрасываться на одного человека и с увлечением его гнобить, а потом как ни в чем не бывало забывать о нанесенных обидах и превозносить его до небес. Один из последних примеров — Артем Дзюба , который совсем недавно был «медлительным», «без чутья», и как ещё только возможно плохим. Сейчас, когда он стал забивать за «Арсенал», общественное негодование нашло новую мишень — Антона Заболотного. Особое усердие проявляют питерские эксперты, которые уже обвинили форварда во всех бедах «Зенита».

Доходит до абсурда: ведётся подсчёт минут, которые Заболотный провел без гола. Наверное, это те же люди, кто раньше вёл обидную статистику пропущенных мячей Акинфеева в Лиге чемпионов. Однако злорадство лишь искажает способность давать объективные оценки. На мой взгляд, у Заболотного хорошее будущее в футболе, хотя, вероятно, он будет приносить пользу другой команде, а не «Зениту», который после Данни и Халка вообще разучился взращивать лидеров.