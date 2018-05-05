Ещё
Созин: в отличие от «экспертов», Черчесов видит важные качества в Заболотном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Созин: в отличие от «экспертов», Черчесов видит важные качества в Заболотном 

Чемпионат.com 50 минут назад
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Антоне Заболотном.
«В нашей футбольной «песочнице» сложилась нездоровая традиция: всем миром набрасываться на одного человека и с увлечением его гнобить, а потом как ни в чем не бывало забывать о нанесенных обидах и превозносить его до небес. Один из последних примеров — Артем Дзюба, который совсем недавно был «медлительным», «без чутья», и как ещё только возможно плохим. Сейчас, когда он стал забивать за «Арсенал», общественное негодование нашло новую мишень — Антона Заболотного. Особое усердие проявляют питерские эксперты, которые уже обвинили форварда во всех бедах «Зенита».
Доходит до абсурда: ведётся подсчёт минут, которые Заболотный провел без гола. Наверное, это те же люди, кто раньше вёл обидную статистику пропущенных мячей Акинфеева в Лиге чемпионов. Однако злорадство лишь искажает способность давать объективные оценки. На мой взгляд, у Заболотного хорошее будущее в футболе, хотя, вероятно, он будет приносить пользу другой команде, а не «Зениту», который после Данни и Халка вообще разучился взращивать лидеров.
Уверен, что Заболтного прорвёт, и он вновь обретёт уверенность в себе, попадёт в сборную на чемпионат мира и заткнет рот критикам. Есть ощущение, что Черчесов, в отличие от «экспертов», видит в этом парне важные качества. Наверное, главный тренер смыслит в футболе чуть больше, чем диванные аналитики. Поэтому хочу пожелать Антону моральных сил и удачи, чтобы преодолеть этот непростой период", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Чемпионат.com: последние новости
Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Ростов» на «Открытие Арене» Сергей Сироткин — об испытаниях для пилота Формулы-1: жара, жажда, боль Аналитики: «Милан» нанесёт «Вероне» пятое поражение в Серии А подряд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство107
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания16
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов5
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Тарасова прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение