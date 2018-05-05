Созин: в отличие от «экспертов», Черчесов видит важные качества в Заболотном 

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Антоне Заболотном.
«В нашей футбольной «песочнице» сложилась нездоровая традиция: всем миром набрасываться на одного человека и с увлечением его гнобить, а потом как ни в чем не бывало забывать о нанесенных обидах и превозносить его до небес. Один из последних примеров — Артем Дзюба, который совсем недавно был «медлительным», «без чутья», и как ещё только возможно плохим. Сейчас, когда он стал забивать за «Арсенал», общественное негодование нашло новую мишень — Антона Заболотного. Особое усердие проявляют питерские эксперты, которые уже обвинили форварда во всех бедах «Зенита».
Доходит до абсурда: ведётся подсчёт минут, которые Заболотный провел без гола. Наверное, это те же люди, кто раньше вёл обидную статистику пропущенных мячей Акинфеева в Лиге чемпионов. Однако злорадство лишь искажает способность давать объективные оценки. На мой взгляд, у Заболотного хорошее будущее в футболе, хотя, вероятно, он будет приносить пользу другой команде, а не «Зениту», который после Данни и Халка вообще разучился взращивать лидеров.
Уверен, что Заболтного прорвёт, и он вновь обретёт уверенность в себе, попадёт в сборную на чемпионат мира и заткнет рот критикам. Есть ощущение, что Черчесов, в отличие от «экспертов», видит в этом парне важные качества. Наверное, главный тренер смыслит в футболе чуть больше, чем диванные аналитики. Поэтому хочу пожелать Антону моральных сил и удачи, чтобы преодолеть этот непростой период", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.