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Шесть медалей привезли вологжане с Чемпионата России по французскому боксу сават
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Шесть медалей привезли вологжане с Чемпионата России по французскому боксу сават 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
В Санкт-Петербурге состоялись Чемпионат и Первенство России по французскому боксу сават в дисциплине «АССО». За награды боролись свыше 150 спортсменов со всей России. Спортсмены из Вологодской области вошли в число победителей и призеров в разных весовых категориях.
Чемпионом России в весовой категории до 85 кг стал череповчанин Ярослав Годованец. Серебро в категории свыше 85 кг взял Григорий Горбунов из Вологды. Третье место занял Александр Кузнецов, представляющий Череповец (до 70 кг). Победителем Первенства России в весовой категории 70 кг стал вологжанин Поляк Нодар. Серебряные медали завоевали Рысаков Егор и Шмидт Евгений из областной столицы.
Отметим, что Ярослав Годованец и Поляк Нодар отобрались на Чемпионат и Первенство мира, которые пройдут в августе-сентябре этого года. А в состав сборной России вошли практически все спортсмены.
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