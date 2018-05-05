Шесть медалей привезли вологжане с Чемпионата России по французскому боксу сават

В Санкт-Петербурге состоялись Чемпионат и Первенство России по французскому боксу сават в дисциплине «АССО». За награды боролись свыше 150 спортсменов со всей России. Спортсмены из Вологодской области вошли в число победителей и призеров в разных весовых категориях.

Чемпионом России в весовой категории до 85 кг стал череповчанин Ярослав Годованец. Серебро в категории свыше 85 кг взял Григорий Горбунов из Вологды. Третье место занял Александр Кузнецов , представляющий Череповец (до 70 кг). Победителем Первенства России в весовой категории 70 кг стал вологжанин Поляк Нодар. Серебряные медали завоевали Рысаков Егор и Шмидт Евгений из областной столицы.

Отметим, что Ярослав Годованец и Поляк Нодар отобрались на Чемпионат и Первенство мира, которые пройдут в августе-сентябре этого года. А в состав сборной России вошли практически все спортсмены.